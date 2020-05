Circumvesuviana “sigillata”, controlli con il termoscanner e pochi pendolari

Affluenza sostenuta di viaggiatori in piazza Garibaldi, a Napoli, allo stazionamento dei bus dell’Azienda napoletana mobilità. Ammessi a bordo non più di 18-20 passeggeri. Niente fermate durante il percorso per evitare sovraffollamento. C’e’ quindi chi non riesce a salire e deve attendere le corse successive. Sui treni della Cirumvesuviana che collegano la provincia con Napoli molti posti a sedere sigillati: ci sono pendolari che raggiungono i posti di lavoro ma mancano gli studenti e quindi al momento non si registrano particolari affollamenti. All’ingresso delle principali stazioni ci sono inoltre controlli con i termoscanner effettuati su parre dei viaggiatori e su tutti i dipendenti.

