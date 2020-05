Circumvesuviana, no agli assembramenti: ecco i bus da Ottaviano a Napoli

Eav garantisce un servizio bus straordinario che parte da piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) a Ottaviano e arriva a Napoli via Sant’Anastasia. Nella fascia dalle ore 6 alle ore 12 vengono effettuate corse con partenza da Ottaviano ogni 15 minuti, con ultima corsa alle ore 12. Nella fascia dalle ore 15 alle ore 21, corse con partenza da Napoli, direzione Ottaviano, ogni 15 minuti con ultima corsa alle ore 21. «Ringrazio Eav e anche i pendolari che si sono battuti per ottenere le corse straordinarie, importanti in questo periodo», commenta il sindaco Luca Capasso. Un servizio che dunque evita gli assembramenti a bordo di treni della Circumvesuviana.

