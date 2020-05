Cercola, piazzale dei Platani è un immondezzaio. Il sindaco sbotta: “O si cambia o la chiudo”

Ignorati i cassonetti: bicchieri, bottigliette e rifiuti per terra dopo il weekend. Fiengo: “Menefreghismo intollerabili”

Su Facebook monta la polemica: piazzale dei Platani, piazza simbolo di Cercola e punto di ritrovo dei cittadini, è stata trasformata in un immondezzaio nel weekend. Per terra bicchieri, bottigliette e rifiuti d’ogni sorta: uno spettacolo indecoroso, quello offerto. Residenti sul piede di guerra, così come il sindaco Vincenzo Fiengo che è intervenuto su Facebook puntando il dito contro gli incivili: “Forse molto volte sono troppo buono e non mi voglio ‘incazzare’ – ha scritto -. Ma purtroppo, adesso, sono costretto veramente a richiamare in modo particolare i tanti incivili che, nonostante gli oltre sei bidoni nel piazzale, ieri sera e sabato, hanno lasciato bicchieri e bottigliette ovunque”.

Il primo cittadino di Cercola minaccia la chiusura di un’area che rappresenta uno dei pochi spazi del territorio in cui i bambini possono trascorrere un po’ di tempo all’aperto: “Nel caso in cui dovesse ripetersi, non ci penserò un solo secondo in più ordinando la chiusura della piazza. Vedo veramente un menefreghismo totale. È intollerabile”.

La parte sana di Cercola sostiene il sindaco senza mezzi termini, come testimoniano i numerosi commenti al suo post. La richiesta, se possibile, è di aumentare i controlli. Perché non solo c’è chi si lamenta del mancato utilizzo di mascherine da parte di gruppi di ragazzini (e non solo), ma c’è anche chi denuncia la totale assenza di civiltà di quelle persone che non si fanno scrupoli a vandalizzare i giardinetti della ‘Lottizzazione’ con cartoni delle pizze, lattine, guanti usati ed escrementi canini.