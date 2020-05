Cavalieri del Lavoro, Mattarella nomina Giuseppe Maiello di Nola

Giuseppe Maiello di Nola, 74 anni, è Cavaliere del Lavoro. A nominarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ad altre 24 personalità di tutto Italia. Maiello è fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo & Maiello Spa, attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti per l’igiene e la bellezza, fondando anche il marchio IdeaBellezza con oltre 100 punti in tutto il Paese.

Maiello inizia a lavorare a 10 anni proseguendo gli studi e a 21 anni è assunto come rappresentante di commercio. Nel 1968 dà vita a una piccola società per la vendita all’ingrosso di prodotti per l’igiene della casa. Negli anni ’80 realizza investimenti in tecnologie, logistica e risorse umane e dieci anni dopo amplia l’offerta ai prodotti per l’igiene e la bellezza della persona. La sede, dall’iniziale negozio di 20 mq a Napoli, viene trasferita all’Interporto di Nola su una superficie di 10.000 mq con un centro logistico di 2.000 mq. Oggi l’azienda, con tre marchi e 120 profumerie, di cui 80 per la vendita al dettaglio con il marchio “Idea Bellezza” e 40 negli store Upim, occupa 80 dipendenti.