Casa come laboratorio dello spaccio: arrestato pusher a Somma Vesuviana

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, mercoledì pomeriggio hanno notato in via Cupa di Nola a Somma Vesuviana una persona uscire da un casotto in legno e, alla loro vista, allontanarsi velocemente a bordo di un’auto. I poliziotti sono entrati nella struttura dove hanno trovato un uomo in possesso della somma di 240 euro, di due involucri di cocaina del peso complessivo di 12 grammi, di un involucro di marijuana del peso di 34 grammi e di uno di hashish del peso di 25 grammi oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga. A.P., 47enne di Somma Vesuviana, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente poiché in possesso di un involucro di cocaina del peso di 0,5 grammi.

