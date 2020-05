Boscoreale, scarcerato Umberto Padovani: il “signore della droga” del Piano Napoli

Dopo l’aggravamento della misura cautelare avvenuta solo pochi mesi fa, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, su istanza dell’avvocato Gennaro De Gennaro del foro di Torre Annunziata, ha concesso gli arresti domiciliari a Umberto Padovani che dunque torna libero e continuerà ad espiare la sua pena presso il suo domicilio. La restrizione in carcere era stata disposta dopo che gli era stato trovato altro stupefacente presso la sua abitazione, sebbene Padovani fosse sottoposto alla misura cautelare divieto di dimora in provincia di Napoli, proprio con l’accusa di aver gestito un gruppo dedito al traffico di droga operante a Boscoreale, al Rione Piano Napoli di Via Passanti Scafati tristemente famosa quale la Scampia del Vesuviano.

Il giudice ha accolto la tesi dell’avvocato Gennaro De Gennaro ed ha scarcerato il Padovani, sebbene questi dopo essere stato mandato in carcere a luglio 2019, ma scarcerato velocemente dopo pochi giorni dal Riesame, era stato nuovamente arrestato perché trovato con panetti di hashish presso la sua abitazione. Era scattato l’aggravamento per la detenzione di stupefacente ed era finito in carcere ma oggi, dopo pochi mesi, ritorna ai domiciliari.