Bomba d’acqua sul Vesuviano, Striano la città più colpita: buche, allagamenti e auto in tilt

Pomeriggio di forte pioggia sull’area vesuviana dove il temporale primaverile è stato intenso e che ha visto alcune città particolarmente colpite. Tra queste Striano dove si è verificata una vera e propria bomba d’acqua che provocato problemi alle strade con allagamenti in cui le automobili sono finite per fermarsi, buche sulle strade ed allagamenti anche nei sotterranei ed in alcune attività commerciali.

Sono stati in tanti, infatti, a Striano ad essere costretti a scendere in strada per limitare gli effetti della pioggia nelle strutture a piano terra. Problemi causati dalla pioggia anche nella limitrofa Palma Campania e dall’altra parte anche a Somma Vesuviana. La pioggia è caduta su tutto il territorio, senza però provocare particolari disagi come invece avviene molto spesso.