Bomba carta distrugge un negozio: è del papà della “lady pusher” di Pompei

Una bomba carta che fa saltare la saracinesca di un negozio di abbigliamenti a Scafati, non lontano dal confine con Pompei, dove vive la figlia del titolare: la 31enne Teresa Cannavacciuolo, conosciuta come la lady pusher della città mariana viste le tante operazioni in cui è stata coinvolta. Dunque, le forze dell’ordine pensano a questa pista per provare a decifrare il raid contro l’attività commerciale chiusa come tutte da mesi.

Lo scoppio nella notte tra sabato e domenica, quando in Via Martiri d’Ungheria decine di persone sono state svegliate di soprassalto. Chiaramente era difficile pensare al racket, visto che i negozi non lavorano da tempo. Così si è andati sulla pista personale ed è emerso il profilo della figlia dell’uomo. L’ultima operazione proprio a Pompei, quando venne bloccata con la droga in un’abitazione nei pressi del casello autostradale della città degli Scavi.