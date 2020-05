Boato e fiamme, brucia azienda a Scafati: nube tossica sull’area vesuviana

Primo lo scoppio, poi un incendio che ha devastata un’azienda conserviera di viale Della Gloria a Scafati. Il rogo è stato innescato da un boato poco dopo le 21 e sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco. Diverse le aree dello stabilimento interessate dal rogo. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno.

Secondo quanto appreso sarebbe il deposito dove vengono stoccati prodotti già lavorati ad essere stato completamente avvolto dalle fiamme. Si lavora per evitare che l’incendio possa provocare danni anche alle strutture vicine, in particolare, la tendostruttura del Palamangano adiacente al capannone che ha preso fuoco. Per fortuna non risultato feriti né intossicati, ma la paura è veramente tanta.