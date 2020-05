Blitz nel market del Nolano: trovati alimenti scaduti da anni, scattano i sigilli

Sono stati sequestrati sei quintali di alimenti e chiaramente sono scattati i sigilli all’attività commerciale. Si tratta di un market di Marigliano, una vera e propria bottega degli orrori dove la polizia municipale ha rinvenuto alimenti scaduti da anni, prodotti surgelati tra la sporcizia e muffa tra i freschi non ancora esposti. Tutto è stato portato via come prova e per essere poi distrutto perché altamente nocivo. Inoltre è stato evidenziato quanto i locali fossero sporchi. Uno scenario igienico-sanitario da fare rabbrividire e per cui è scattata anche la denuncia di carattere penale contro il titolare.

