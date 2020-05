Bimba di 8 anni investita sui Monti Lattari: è gravissima all’ospedale di Castellammare

Gravissimo incidente nella città dei monti Lattari dove, in Località Ponte a Via Case Milano di Agerola, una moto enduro guidata da un centauro 18enne, sbanda ed investe una bimba di 8 anni che finisce in condizioni disperate all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sul posto carabinieri e personale del 118, che hanno provveduto al trasporto della piccola al nosocomio stabiese. La bambina è stata immediatamente trasferita in sala operatoria, dove i sanitari hanno dovuto fare fronte ai traumi subiti. Dopo, si è reso necessario trasportare la bambina dal San Leonardo all’ospedale pediatrico Santobono per l’ematoma subito alla testa. I carabinieri della locale stazione stanno verificando con gli accertamenti di rito la dinamica dei fatti.

