Bando fitti Campania, pubblicate le graduatorie: la lista degli ammessi Comune per Comune

La Regione Campania ha approvato le graduatorie provvisorie delle domande ammissibili per il bando fitti 2019. Una misura da oltre 13 milioni di euro per dare respiro alle famiglie in difficoltà, sostenendole nel pagamento degli affitti.

Attraverso la piattaforma bandofitti.regione.campania.it, su cui è stata presentata la domanda per il bonus, è possibile recuperare il numero della propria istanza: successivamente si può controllare se il proprio codice è presente nelle graduatorie.

TUTTE LE GRADUATORIE COMUNE PER COMUNE:

CLICCA QUI per l’Allegato A1: Graduatoria Comune di Napoli

CLICCA QUI per l’Allegato A2: Graduatoria Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

CLICCA QUI per l’Allegato A3: Graduatoria Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e i 20.000 abitanti

CLICCA QUI per l’Allegato A4: Graduatoria Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti

Inoltre col Decreto Dirigenziale n. 54 del 19 maggio 2020 sono stati approvati l’elenco delle domande con anomalie (Allegato B – CLICCA QUI), l’elenco delle domande escluse (Allegato C – CLICCA QUI) e lo schema di riparto tra i comuni del budget assegnato in proporzione al relativo fabbisogno derivante dalla somma dei soli contributi ammissibili (Allegato D – CLICCA QUI).

Da quanto ci risulta, la graduatoria definitiva dovrebbe uscire al massimo entro 15 giorni.