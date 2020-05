Babygang del Vesuviano accoltella uomo dopo una lite: finisce in ospedale

Domenica notte gli agenti del commissariato di Torre del Greco, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mortelle presso un’abitazione per la presenza di una persona ferita. I poliziotti hanno trovato un uomo riverso a terra in stato di shock, e hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo. L’uomo ha poi riferito di essere stato accoltellato da due giovani dopo una lite in strada per futili motivi. Mercoledì i poliziotti hanno rintracciato e denunciato due 17enni di Torre Annunziata per lesioni personali e porto abusivo di armi.

