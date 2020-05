Avvocati di Nola, il nuovo presidente è Ciro Sesto civilista di Ottaviano

By

Ieri pomeriggio in seduta telematica, l’avvocato Ciro Sesto è stato eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola. Sesto, 49 anni, è avvocato civilista, già Consigliere per diversi mandati, ha ricoperto la carica di Consigliere Segretario del Coa di Nola, nei bienni 2006-2007 e 2008-2009. È stato anche Assessore agli Affari Sociali del Comune di Ottaviano. Succede all’avvocato Domenico Visone che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente il 24 aprile scorso. L’elezione è avvenuta nella prima riunione consiliare in videoconferenza della storia del Consiglio Forense di Nola, tenuta ieri e diretta dal Consigliere Anziano, Lucio Barbato.

«È con grande senso di responsabilità che assumo la carica di Presidente del Consiglio Forense di Nola, consapevole del momento storico particolarmente difficile che vive il nostro Paese e, di riflesso, la nostra Professione, per l’emergenza sanitaria ed economica, causate della pandemia da Covid-19», afferma il neo Presidente Sesto, «il Consiglio ha davanti a sé tre anni di intenso lavoro e di impegno a favore degli iscritti, avvocati e praticanti, nell’interesse della Giurisdizione e a salvaguardia del ruolo costituzionalmente orientato della professione forense. Ringrazio i Consiglieri che hanno ritenuto di investirmi di tale ruolo, chiudendo così una pagina travagliata e delicata della nostra istituzione, e mi auguro che passata la fase elettorale si ritrovi lo spirito unitario dell’intero Consiglio, al fine di porre in essere tutte le iniziative atte a tutelare il prestigioso Foro nolano, in costante ascolto degli iscritti e delle associazioni».