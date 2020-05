Auto si ribalta sulla Statale 7bis nel Nolano: feriti due giovani

Intorno alle 19,30 di ieri si è verificato un drammatico incidente sulla Nola Villa Literno, tra le uscite di Acerra e quella di Nola. Da una prima ricostruzione dei fatti una Volkswagen Polo con a bordo due giovani, si è ribaltata lungo la carreggiata per cause e dinamiche in fase di chiarimento. Entrambi sono rimasti feriti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli nello schianto. Sul posto, sulla Strada Statale 7bis al chilometro 37, sono intervenute due pattuglie dell’arma dei carabinieri ed un’ambulanza del 118.

