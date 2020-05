Attentato nel Nolano: sversati nel verde dei sacchi con la polvere d’acciaio

“Faccio appello alla magistratura affinchè intervenga tempestivamente per assicurare alla giustizia gli avvelenatori di Roccarainola. Si tratta di un episodio gravissimo sul quale bisogna fare luce per risalire ai responsabili e ai loro committenti. Dai primi rilievi sembrerebbe che la provenienza sia da una nota azienda del settore dell’acciaio e che gli stessi rifiuti sarebbero stati destinati nel Lazio per lo smaltimento. Dobbiamo scoprire chi e perché abbia deciso di abbandonarli a pochi metri da alcune abitazioni mettendo in serio pericolo l’incolumità degli abitanti”. Questa la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto numerose segnalazioni dai residenti.

“Hanno sversato questi sacchi contenenti polveri di lavorazioni industriali a 20 metri metri da casa mia – denuncia L. una giovane residente di Roccarainola – e con noi vive anche una bimba di poche settimane. I tecnici hanno prelevato dei campioni ma i risultati si avranno solo tra un mese. Noi abbiamo paura e non vogliamo aspettare tutto questo tempo. Devono portare via questa roba, poi devono trovare chi ha fatto questo. Non vorremmo che rimanesse abbandonata qui come spesso è capitato in passato per rifiuti urbani e suppellettili”.