A Saviano il Coronavirus non si ferma: oggi altri due cittadini positivi

A comunicarlo ai cittadini è stato il vicesindaco Carmine Addeo, facente funzioni dalla morte del primo cittadino, Carmine Sommese, proprio per Coronavirus. In città ci sono altri due casi di Covid-19: «L’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori due cittadini, oltre ai 10 già segnalati precedentemente – spiega Addeo – Si precisa che i due cittadini appartengono allo stesso nucleo familiare già posto in isolamento da più giorni. La ricostruzione della possibile catena di contagi determinerebbe contatti solo intrafamiliari e le loro condizioni sono buone».