A San Giuseppe Vesuviano raddoppiano i controlli antivirus: ecco le guardie ambientali

«Da questa mattina le Guardie Ambientali sono a supporto della Polizia Municipale per il controllo del territorio, per verificare l’uso delle mascherine ed evitare assembramenti, come quelli cui abbiamo assistito ieri». A dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che vuole evitare situazioni che quella di ieri avvenuta nella zona delle Rfi. «Nessuna tolleranza prosegue – e oggi pomeriggio nuovi controlli in centro ed in periferia».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE