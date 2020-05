A San Giuseppe Vesuviano non si allenta la presa: Esercito e polizia anche per la “Fase 2”

«Molte attività stanno svolgendo, in queste ore, attività di sanificazione e di predisposizione di attrezzature e locali affinché siano conformi alle regole ed ai protocolli previsti per la fase 2». A dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che tiene a fare capire come non si siano allentati i controlli per la Fase 2 nonostante qualche prescrizione in meno: «Resta fondamentale il presidio ed il controllo del territorio per il quale ringrazio le Forze dell’Ordine e l’Esercito Italiano, in questo momento presente in piazza Garibaldi. Confido nella responsabilità di noi tutti sangiuseppesi affinchè questi giorni ci conducano, senza passi falsi, verso una ripartenza veloce e sicura», conclude il primo cittadino.

