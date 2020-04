Zona Rossa a Saviano, soppressa anche la fermata della Circumvesuviana

Da oggi al 25 aprile i treni della Circumvesuviana in esercizio sulla linea Napoli-Baiano non si fermeranno alla stazione di Saviano. Lo fa sapere l’Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, spiegando che è stata disposta con decorrenza immediata la chiusura della stazione di Saviano, alla luce dell’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale sono state disposte misure restrittive per il comune di Saviano a seguito del corteo funebre svolto ieri mattina in onore del sindaco Carmine Sommese. Analogamente alla linea ferroviaria, anche la linea bus Nola-Castellammare, sempre gestita dall’Eav, non transiterà per Saviano.

