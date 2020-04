Zona Rossa a Saviano, auto va a sbattere contro il new jersey: c’è un ferito

Montate le barriere per la zona rossa di Saviano e dopo poche ore c’è già un incidente. Un’automobile è infatti finita contro uno dei new jersey installati in strada per evitare di uscire ed entrare dalla città in quarantena dopo il provvedimento della Regione Campania. La persona alla guida del veicolo è finita in ambulanza ed è stata portata al più vicino pronto soccorso: per fortuna non sarebbe grave. Ora ci sono da chiarire alcune cose: se la persona a bordo dell’auto fosse autorizzata ad uscire e se soprattutto le barriere siano state adeguatamente segnalate. Una conseguenza, dunque, del corteo effettuato in città dopo la morte per Coronavirus del sindaco, Carmine Sommese e che ha portato alla chiusura di Saviano.

