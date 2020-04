Zero contagi a San Gennaro Vesuviano, la commissione straordinaria: «Merito dei cittadini»

«In un momento così difficile è importante concentrare le energie e indirizzarle nella giusta direzione secondo i compiti che competono a chi ha responsabilità di governo dell’Ente locale. Seguendo tale principio, la Commissione straordinaria di San Gennaro Vesuviano ha intrapreso un percorso di lavoro silenzioso ma concreto, certamente privo della risonanza mediatica propria della politica ma non meno efficace». Comincia così la lettera aperta alla cittadinanza a firma della Commissione straordinaria alla guida dell’Ente a causa della collusione tra politica e criminalità organizzata, composta delle dottoresse Ocello e De Asmundis e del dottor Mingione. «La nostra cittadina risulta, grazie a Dio, indenne al momento da casi d’infezione specifica, non bisogna tuttavia abbassare la guardia stante la situazione del territorio limitrofo. Ringraziamo ogni cittadino per il senso di responsabilità e di collaborazione dimostrato» si legge ancora nell’epistola istituzionale, che si conclude con queste parole: «La comunità nei momenti di difficoltà disvela il suo vero volto, in tal senso San Gennaro Vesuviano, sprigionando una straordinaria gara di solidarietà, sta dimostrando al mondo di possedere doti civili e morali eccezionali».

