Viaggia in Circumvesuviana per spacciare metadone: arrestato

I carabinieri della compagnia di Sorrento nel pomeriggio di ieri hanno arrestato C.S., 48enne napoletano, perché bloccato in flagranza di reato nel cedere boccette di metadone a un assuntore di stupefacenti della penisola sorrentina.

Data la fitta rete di controlli su strada al tempo dell’emergenza contagio covid-19, lo spacciatore napoletano ha ritenuto azzardare lo spostamento dal capoluogo campano alla penisola sorrentina con il treno della Circumvesuviana. Ed è proprio alla discesa dal treno, all’esterno della stazione di Meta, che i carabinieri lo aspettavano, intervenendo durante lo scambio bloccando spacciatore e acquirente.

50 euro per 600 ml di metadone. I militari hanno recuperato le boccette, tre, e sequestrato il denaro provento dello spaccio. Per il 48enne di napoli è scattato l’arresto su disposizione del pubblico ministero presso la procura della repubblica di torre annunziata. Intanto proseguono le indagini per far luce sul traffico di metadone e sui canali clandestini di approvvigionamento.