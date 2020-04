Vesuvio, continua il lieve sciame sismico ad Ottaviano: 30 microscosse

By

Continua lo sciame sismico sul Vesuvio, dopo una decina di scosse dell’altra notte si è proseguito anche durante la giornata di ieri. Ai piedi del vulcano sono circa 30 le microscosse registrate con la più “forte” di appena di magnitudo 1.6 ad una profondità 0.1 chilometri con epicentro ad Ottaviano, città dove sono state segnalate circa metà dei movimenti tellurici. Si tratta di normale attività vulcanica, fanno ancora sapere gli esperti, microscosse che per oltre un mese non avevano fatto registrare eventi sul Vesuvio concentrandosi in maniera molto lieve ma intensa nel giro di poco più di 24 ore.