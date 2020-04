Usuraio nel Vesuviano: sequestrati 250mila euro, Rolex e casa in Cilento

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato beni per circa 250mila euro a un uomo della vicina Torre del Greco, Salvatore Perfetto, arrestato lo scorso 19 febbraio con l’accusa di usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, riguarda un appartamento nel Cilento, due vetture e una moto, e un Rolex, ritenuti frutto del reimpiego del denaro ottenuto attraverso attività illecite. A incastrare Perfetto sono state alcune sue operazioni economiche risultate anomale e sproporzionate rispetto al reddito dichiarato. Insieme con un complice Perfetto prestava, sostengono gli investigatori delle Fiamme Gialle coordinate dal colonnello Agostino Tortora, ingenti somme di denaro, anche ad imprenditori del posto, pretendendo interessi mensili fino al 20% (120% all’anno). E chi non pagava gli interessi mensilmente veniva picchiato. Le Fiamme Gialle, pertanto, hanno sottoposto a misura ablativa i beni riconducibili a Perfetto Salvatore, sequestrando un appartamento con box ubicato in Torre del Greco ed un appartamento in Castelnuovo Cilento, due autovetture ed un motociclo nonché un orologio da polso di pregio (marca Rolex), per un valore complessivo di circa euro 250 mila euro, costituenti il frutto o il reimpiego dei reati commessi ed accertati.

