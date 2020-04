Uomo muore in casa nel Vesuviano, disposto il tampone: «Aveva sintomi del Coronavirus»

Ennesimo decesso a Torre del Greco nella zona della Litoranea. I sanitari, intervenuti presso l’abitazione dell’ottantenne, non hanno potuto fare nulla ritenendo inutile il trasporto presso il vicino ospedale visto che il paziente è risultato già morto. L’uomo è deceduto presso la propria abitazione e da quanto si apprende, la sintomatologia dell’uomo fa presupporre che possa trattarsi di un altro caso da Coronavirus in una città dove se ne contano già una settantina con ormai oltre dieci vittime. Si attende, adesso, l’esito del tampone post-mortem mentre intanto i familiari sono stati messi in quarantena in attesa dei risultati del test eseguiti dall’Asl.

