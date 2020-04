Un’altra vittima di Coronavirus nel Vesuviano: «Grande lavoratore molto conosciuto in città»

«Carissimi concittadini, in questa Domenica delle Palme dobbiamo registrare un altro lutto, il settimo nella nostra città a causa del Coronavirus. Ci lascia un uomo perbene, grande lavoratore, molto conosciuto in città. Mi unisco, a nome della comunità, al dolore della famiglia». È questo l’annuncio di Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.

In Campania il totale dei deceduti per coronavirus è di 189 pazienti, tre in piu’ di ieri, e quello dei guariti di 150 (di cui 71 totalmente guariti e 79 clinicamente guariti), quattro in piu’ di ieri. Il dato dell’Unita’ di crisi della Regione e’ aggiornato alle ore 23.59 di ieri, su un totale di 2960 positivi e di 23.139 tamponi. Il riparto per provincia indica che nel Napoletano sono 1.532 i casi (di cui 671 a Napoli e 861 nell’hinterland); nel Salernitano, 437; nell’Avellinese, 355; nel Casertano, 300; nel Beneventano, 108. Altri, di cui e’ in fase di verifica l’Asl di appartenenza, 228.