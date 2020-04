Un altro caso di Covid-19 a Casalnuovo: è una donna che si è trasferita da pochi mesi

Il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia annuncia un nuovo caso di Coronavirus in città: «Al bilancio cittadino si aggiunge un positivo al Covid-19. Si tratta di una operatrice sanitaria, in servizio presso una clinica privata campana, non residente sul nostro territorio. Da qualche mese però la stessa domicilia qui con il compagno casalnuovese. Abbiamo attivato tutti i protocolli cittadini e regionali e l’Asl, come al solito, sta facendo la sua parte. La persona sta bene e non presenta sintomi, il tampone è stato effettuato perché sono stati scoperti alcuni casi di positività al coronavirus nella clinica dove presta servizio».

