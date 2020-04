Trecase a zero casi di Covid-19: ufficialmente guarito l’ultimo paziente positivo

«È ufficialmente guarito anche il secondo cittadino risultato positivo al coronavirus». Lo comunica il sindaco della cittadina vesuviana, Raffaele De Luca, a margine del briefing operativo che si è svolto in mattinata nel bene confiscato di via Antonio Sciesa adibito a sede del Centro Operativo Comunale al quale hanno preso parte i vertici della polizia locale e della protezione civile. «L’uomo – prosegue il sindaco che ha avuto con lui una lunga e cordiale conversazione telefonica – ha finalmente potuto riabbracciare la moglie e i figli, dai quali si era dovuto, giocoforza, allontanare. I test di verifica effettuati dalle autorità sanitarie hanno dato esito negativo, per cui adesso potrà tornare alla vita di prima. Durante il doveroso periodo di isolamento è stato preso in carico, con la consueta determinazione, dagli operatori del Centro Operativo Comunale che hanno svolto un eccellente lavoro di assistenza e monitoraggio, garantendo l’approvvigionamento di cibo e medicinali».

