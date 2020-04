Tragedia a Pollena Trocchia, ventenne si uccide nel giorno del suo compleanno

A vent’anni, nel giorno del suo compleanno, si è tolto la vita. È successo a Pollena Trocchia: l’ipotesi più accreditata, al momento, è che il giovane suicidato, ma le indagini coordinate dai Carabinieri di Cercola, insieme alla polizia locale, sono ancora in corso per non lasciare nulla al caso. Il ventenne è purtroppo deceduto subito dopo essere precipitato da un palazzo dove abitava assieme ai suoi familiari. Immediatamente, una volta appreso della tragedia, è scattato l’allarme, e sul posto sono giunti gli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

