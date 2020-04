Torre del Greco, ecco il reparto per la riabilitazione polmonare dei guariti dal Covid-19

Emergenza Coronavirus a Torre del Greco, la consigliera regionale della Campania Loredana Raia, membro della commissione Sanità, ha comunicato che all’ospedale Maresca è tutto pronto per il reparto di rieducazione e riabilitazione respiratoria e motoria dei soggetti guariti dal Covid-19 dell’Asl Napoli 3 Sud. “È già tutto pronto per l’accoglienza, nei prossimi giorni, dei primi pazienti venuti fuori dall’infezione da Coronavirus e risultati negativi ai tamponi di controllo, dunque guariti: l’obiettivo della rieducazione e della riabilitazione del paziente negativizzato Covid-19 prima del rientro al domicilio è il recupero delle capacità volumetriche polmonari e il ritorno alle normali attività giornaliere. Si tratta di un traguardo importante, reso possibile dal lavoro sinergico tra Regione, direzione dell’Azienda Sanitaria Na 3 Sud e direzione e personale del nosocomio di via Montedoro. Ho accompagnato il percorso sin dalla gestazione ed ho apprezzato l’idea che questa attività fosse svolta presso una struttura ospedaliera pubblica.

“Siamo di fronte alla dimostrazione che il Maresca è una realtà in costante implementazione e capace di adeguarsi alle esigenze legate alla pandemia che la Campania, l’Italia ed il mondo stanno affrontando, ma non solo. Infatti, in queste ore i pazienti chirurgici, finora ricoverati nel reparto unico di Medicina e Chirurgia, stanno progressivamente tornando nell’ala riservata alla Chirurgia, segno che ci si sta avviando verso la Fase 2, di ritorno graduale allo stato quo ante, come testimoniano anche i numeri del Pronto Soccorso che fino alla scorsa settimana, in piena emergenza Covid, hanno fatto registrare 5/10 accessi giornalieri, mentre negli ultimi giorni gli accessi sono sensibilmente cresciuti fino ad arrivare a 30 unità”, conclude Raia.