Terzigno, tre nuovi di Coronavirus: due persone sono ricoverate in ospedale

Altri tre casi di Coronavirus a Terzigno. A dare la notizia è il sindaco Francesco Ranieri durante una diretta Facebook. Secondo quanto riferisce il primo cittadino due pazienti sono ricoverati in ospedale ma non sono gravi. La terza persone si trova invece a casa con pochi sintomi del Covid-19. «Uno dei due tamponi positivi arriva dal focolaio della clinica Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana, mentre un altro dei nostri concittadini potrebbe avere contratto il virus in un ospedale dove si era recato più volte per dei controlli». Terzigno ha adesso quindici casi totali di Coronavirus compresi i guariti e purtroppo i quattro decessi registrati nel corso dell’epidemia.

