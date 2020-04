Terzigno, nuovo caso di Coronavirus ma ci sono due guariti. Il sindaco smentisce un decesso

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Terzigno. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Ranieri durante una diretta Facebook. Si tratta di una donna, moglie di un uomo del posto già ricoverato al Cotugno. Lei sta bene ed è a casa mentre anche il coniuge è in miglioramento all’interno dell’ospedale specializzato nelle malattie infettive. Terzigno, intanto, dopo tante brutte notizie relativo al Covid-19, con undici contagi e tre vittime, fa anche registrare due guarigioni. Infine il sindaco Ranieri ha dovuto smentire le voci che si erano diffuse a riguardo di un concittadino appena deceduto in ospedale per altre cause. Una morte sui cui erano già partite fake news incontrollate in relazione al Coronavirus.

