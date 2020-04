Terzigno, con il gas per fare saltare il Postamat: “colpo” sventato dai carabinieri

Fiamma ossidrica e bombola di gas per fare saltare e poi asportare il Postamat, ma il colpo non è andato a segno grazie al celere intervento dei carabinieri della locale stazione che sono riusciti a mettere in fuga gli autori del tentato furto. È avvenuto nel cuore della notte a Terzigno, davanti all’ufficio postale di Corso Alessandro Volta nella zona di Boccia al Mauro. L’arrivo dei militari dell’Arma ha evitato la razzia ed un’esplosione quasi sicura che sarebbe avvenuta a due passi dalle abitazioni. La zona è stata messa in sicurezza e ora si è sulle tracce della banda che ha tentato il furto.

