Terribile schianto nel Vesuviano: in codice rosso una giovane donna

Bruttissimo incidente nella notte nell’area vesuviana dove le conseguenze potevano sicuramente essere peggiori. Il violento schianto a San Giorgio a Cremano, in via Pittore, dove una donna di 37 anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo che la sua automobile si è capovolta per motivi da accertare. Per fortuna, una volta al pronto soccorso, sono state escluse lesioni agli organi interni e la persona alla guida non rischia la vita.

Secondo quanto appreso e ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a finire contro un marciapiede. A quel punto la vettura si è ribaltata per ben due volte prima di arrestare la sua corsa. Sul posto sono arrivato il 118 e gli uomini in divisa per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’arteria.