Striano, guarita e dimessa la nonnina contagiata in ospedale

Era rimasta contagiata nell’ospedale di Campolongo insieme ad altre pazienti, dopo che una donna di Pompei era deceduta per Coronavirus. Oggi la nonnina di Striano ha fatto ritorno a casa dopo essere guarita ed essere stata dimessa dal nosocomio. Per fortuna le sue condizioni non sono mai state gravi ed ha superato il terribile Coronavirus con pochissime conseguenze. L’anziana, secondo quanto appreso, aveva subito un intervento ortopedico e sfortunatamente si era ritrovata nella stanza con l’anziana di Pompei poi arrivata e morta in ospedale a Eboli. In giornata il ritorno a casa, con i nipotini ad attenderla dai balconi per augurarle buon ritorno con un cartellone colorato. Ora a Striano i casi attivi di Covid-19 restano due sui quattro totali.

