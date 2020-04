Stop fujenti: a Madonna dell’Arco e Sant’Anastasia i treni Circum non fermeranno già sabato

Stop alle fermate dei treni della Circumvesuviana alle stazioni di Madonna dell’Arco e Sant’Anastasia, nel Napoletano, già nella giornata di sabato 11 aprile. A comunicarlo è l’Ente autonomo Volturno che sottolinea come «in accordo con le indicazioni diramate dal presidente della Regione Campania, per evitare possibili assembramenti il giorno 11 aprile i treni della linea Sarno non effettueranno fermata e relativo servizio viaggiatori nelle stazioni di Madonna dell’Arco e Sant’Anastasia». Le due fermate in questione sono poste vicine al santuario della Madonna dell’Arco, ogni anno nei giorni di Pasqua meta di tanti fedeli ma quest’anno – come gli altri luoghi di culto – chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Il servizio Circumvesuviana, come gli altri collegamenti su ferro gestiti dall’Eav, resterà inoltre fermo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

