Somma Vesuviana, un altro contagio da Coronavirus: ora in città i casi sono 20

Cresce il numero dei contagi a Somma Vesuviana, dove oggi si è registrato un nuovo caso che porta a 20 il conto totale in città. A comunicarlo è stato il sindaco Salvatore Di Sarno all’interno del bollettino quotidiano. Somma Vesuviana, al momento, dopo Sant’Anastasia e la città dell’area vesuviana interna con il maggior numero di malati di Covid-19, ma per fortuna non ci sono per adesso né vittime e tantomeno persone in gravi condizioni. Il sindaco fa sapere: «Siamo in un momento davvero cruciale, tanto stiamo facendo, tutti, per combattere questo pericoloso nemico, ma, quello che vi chiedo, è un maggior impegno affinché il dato dei contagiati non salga. Restate a casa, evitate gli assembramenti. I controlli verranno intensificati per punire coloro che, non rispettando le regole, mettono tutti in pericolo e vanificano ciò che è stato fatto finora. Per uscirne ognuno faccia la sua parte e vinceremo».

