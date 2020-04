Somma Vesuviana, Anna morta a 25 anni. Il dolore del marito: «Sei la stella più bella»

«Sei la mia stella più bella, ti amerò per sempre». Questo il messaggio di Domenico accanto ad una foto in cui si vede una luce nel cielo. Domenico è il marito di Anna, la 25enne di Somma Vesuviana mamma di due bambini piccoli deceduta per un’emorragia cerebrale nei giorni scorsi. Sono centinaia i messaggi per la giovane donna che non c’è più e già quello di una donna aveva particolarmente commosso la cittadinanza tra cui il sindaco, Salvatore Di Sarno. Ora una frase del marito, che ha fortemente voluto che gli organi della giovane moglie potessero salvare sei persone. «Ti ha lasciato l’eredità più bella, i vostri due bambini», sono i commenti al post.

