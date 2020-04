Somma Vesuviana, altri tre casi di Coronavirus, ora sono 19. Il sindaco: «C’è nuovo “ceppo”»

Altri tre casi di Coronavirus a Somma Vesuviana per un totale di 19 con un aumento di sei casi in appena 24 ore. È stato il sindaco Salvatore Di Sarno, con il volto molto preoccupato, a comunicarlo ai cittadini attraverso una diretta sui social network. Il primo cittadino ha riferito che due contagi appartengono ad un nucleo familiare dove già c’erano paziente positivi al Covid-19, mentre il terzo di giornata è un “ceppo” del tutto nuovo, di una persona che non avrebbe avuto alcun contatto con individui già contagiati. «Per me è una situazione “imbarazzante” – ha detto Di Sarno – i casi a Somma Vesuviana stanno diventando veramente troppo e vorrei non fare più queste dirette per aggiornare il bollettino. Ma per questo dovete darmi una mano, dobbiamo comportarci tutti bene. Oggi la polizia municipale ha controllato 50 persone, ma non possiamo sempre sperare nella repressione».

