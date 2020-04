Somma Vesuviana, 55 commercianti consegnano le chiavi ECCO L’ELENCO DEI NEGOZI

C’è rabbia, sofferenza e tanta determinazione nel comunicato che i commercianti di Somma Vesuviana, “popolo delle Partite Iva” esprime nel comunicato che ha accompagnato ieri la “consegna delle chiavi” delle attività rimaste chiuse a causa del Covid-19. L’iniziativa è dello storico pasticciere Carmine Carotenuto di Luxury Royal Bar, che ha riunito 55 manifestanti. Il decreto della Presidenza del Consiglio ha lasciato indietro la maggioranza dei commercianti, piccole attività che danno da mangiare a tante famiglie e all’Italia intera. Per questo ieri si è tenuto il gesto eclatante, che però è accompagnato da una serie di richieste al Governo, per poter uscire dallo stato di sofferenza e di disperazione in cui si sono ritrovati anche i dipendenti posti in cassa integrazione, ma che finora (sono circa due mesi) non hanno visto il becco di un quattrino. Quindi, la contestazione di chi si ritrova costretto a dover pagare fitti e bollette, senza nessun introito per poter fare fronte alla situazione, è rivolta tutta contro il premier Conte e al “decreto illustrato la sera del 26 aprile” nel quale, affermano i commercianti di Somma Vesuviana, “conferma purtroppo la scarsa attenzione nei confronti delle partite Iva, che si sentono abbandonate”.

Affermano di avere dovuto chiudere le attività due mesi fa, dalla sera alla mattina, con i materiali e le merci comprate e – in molti casi – dovute mandare al macero e che perciò “ci si aspettava qualcosa in più dell’umiliazione dei 600 euro, tra l’altro non per tutti”. “Non si è provveduto a sospendere le utenze, che mensilmente continuano ad arrivare insieme ad altre spese che bisogna sostenere – ricordano – Si segnala anche, con la stessa determinazione, il mancato pagamento, ad oggi, delle casse integrazioni dei nostri collaboratori, che come noi vivono questo disagio”. Sono titolari di bar, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, fotografi, centri estetici, pasticcerie, imprese manifatturiere, ludoteche, ambulanti, strutture per ricevimenti, artigiani, abbigliamento che affermano di sentirsi “abbandonati con tempi di apertura incerti e lontani”. Chiedono quindi di riaprire e con condizioni che gli consenta di lavorare. Ma chiedono anche: “Abolizione delle tasse e contributi per l’intero anno 2020; riapertura con regole uguali per tutti che garantiscano la sicurezza nostra, dei nostri dipendenti e dei nostri clienti, sostegno economico a fondo perduto e prestiti diretti con lo Stato da restituire in circa venti anni; meno burocrazia”. E concludono affermando “Nel contempo consegniamo le chiavi delle nostre attività commerciali, con la speranza che le nostre proposte vengano accolte. Solo ripartendo con il “popolo delle partite Iva”, può ripartire l’Italia”.

