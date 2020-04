Senza patente, in fuga per chilometri da San Gennaro Vesuviano: catturato a Mugnano

I carabinieri delle Stazioni di Carbonara di Nola e di San Paolo Belsito, supportati da quelli di Mugnano di Napoli, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento un 39enne di Frignano già noto alle forze dell’ordine. I militari della stazione di Carbonara di Nola hanno notato un’auto sospetta in Via Ferrovia nel comune di San Gennaro Vesuviano e hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, piuttosto che fermarsi, ha accelerato ed è fuggito. Dopo un lungo inseguimento il 39enne ha speronato la pattuglia ed è riuscito a guadagnare terreno. Nel frattempo i militari di San Paolo Belsito, grazie all’analisi dei tracciati del sistema di geo-localizzazione installato sul veicolo in fuga (scatola nera dell’assicurazione, ndr), hanno rintracciato il fuggitivo e monitorato il suo tragitto. Grazie al coordinamento tra i vari comandi del territorio e la centrale operativa, il 39enne è stato catturato a Mugnano di Napoli dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto accertato, l’uomo – finito in manette – era sprovvisto di patente. Il 39enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

