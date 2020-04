Schianto sulle barriere a Saviano, è un uomo di San Gennaro Vesuviano: tornava dall’ospedale

Ha delle ferite ma nulla di grave, nonostante l’impatto sia stato piuttosto violento contro le barriere che delimitano la zona rossa di Saviano. Si tratta di un uomo di San Gennaro Vesuviano autorizzato ad uscire, visto che stava ritornando dall’assistenza e dalla visita alla madre ricoverata in un ospedale napoletano. La donna non ha il Covid-19, è necessario sottolineare in questo periodo. Secondo quanto appreso il conducente non avrebbe visto le barriere, o forse non erano adeguatamente segnalate, finendo per scontrarsi. Ma a stabilire di chi siano le responsabilità ci penseranno le forze dell’ordine.

Dunque, l’uomo stava per raggiungere la sua casa a San Gennaro Vesuviano una volta partito da Napoli: non è chiaro quale uscita della Statale 268 abbiamo imboccato o se invece avesse scelto un altro tragitto urbano, ma arrivato al punto dove c’era il new jersey lo ha impattato, spostandolo e sfasciando la Fiat Punto. Uno scontro violento che ha portato ai soccorsi prima di alcuni residenti del posto e poi del 118. Per fortuna, come si vede da un video diffuso sui sociale in maniera fin troppo virale, l’uomo non ha mai perso conoscenza.