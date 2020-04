Schianto in moto a Pomigliano, muore 30enne di Ottaviano

È stato trovato agonizzante a terra vicino ad una moto a Pomigliano, poi la corsa in ospedale dove è morto poco dopo essere arrivato. Si tratta di un 30enne residente ad Ottaviano di origine ucraina. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro stradale visto che non ci sarebbero testimoni e nessuno che ha immediatamente lanciato l’allarme. Il corpo a terra è stato infatti trovato da un passante. È stato lui ad avvisare il 118 e le forze dell’ordine. Infine il triste epilogo con i medici del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli che non hanno potuto fare nulla per strappare il 30enne alla morte.

