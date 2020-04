Saviano, nessuna nuova ordinanza: la città esce dalla “zona rossa”

Non c’è nessuna nuova ordinanza, dunque Saviano esce dalla “zona rossa” istituita dopo l’assembramento per l’ultimo saluto al sindaco Carmine Sommese ucciso dal Coronavirus. Dunque, via alle barriere ed ai controlli più serrati per tornare ad una situazione alla pari con il resto del territorio della Campania. Nonostante le duecento persone in strada, infatti, la Regione non ha potuto prolungare l’ordinanza perché non ci sono, per fortuna, le esigenze sanitarie.

