Saviano, il feretro del sindaco Sommese in corteo: centinaia in strada per l’omaggio

Saviano è una città devastata per la morte avvenuta ieri del sindaco e medico Carmine Sommese. Un dolore così forte da fare probabilmente dimenticare decreti e divieti imposti per il Coronavirus, che tra l’altro ha ucciso proprio il primo cittadino 66enne dopo settimane in terapia intensiva. Questa mattina il feretro con la salma di Sommese è arrivato nella sua Saviano, ma nonostante l’appello della famiglia della fascia tricolore di evitare assembramenti, in centinaia si sono riversati in strada. Una fiumana incontenibile ad osservare le foto ed i video che stanno girando sui social.

Qualcuno ha addirittura programmato una piccola cerimonia con palloncini tricolori per salutare il sindaco stroncato dal “mostro” del Covid-19. Difficilissimo il lavoro delle forze dell’ordine e della Protezione Civile che in tutti i modi hanno provato ad evitare pericolosi assembramenti in strada, riuscendo in molti casi ad allontanare le persone ed a garantire nei limiti del possibile almeno il distanziamento. Applausi e lacrime da molti per il sindaco nella sua Saviano, un passaggio fugace in città prima della sepoltura. Ma tanto è bastato per riversare l’affetto della comunità che è sfociato infine in una violazione collettiva dei divieti anti-Coronavirus.