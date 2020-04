Saviano esce dalla zona rossa, ma c’è un nuovo contagio da Covid-19

Oggi l’uscita dalla zona rossa istituita dopo gli assembramenti per l’addio al sindaco Carmine Sommese, ma in giornata a Saviano è arrivata la notizia di un nuovo contagio da Covid-19. A comunicarlo il vicesindaco Carmine Adesso che spiega: «Il nostro concittadino era già in isolamento domiciliare da 10 giorni. Abbiamo provveduto in giornata alla notifica dell’ordinanza ufficiale di isolamento». Si tratta di un paziente di circa 60 anni e che per fortuna ha solo qualche sintomo. Secondo quanto appreso, l’uomo aveva avuto contatti con una persona già risultata positiva.

