Sant’Anastasia, va a fare benzina in un altro comune: multa da 533 euro

A Sant’Anastasia un uomo ha lasciato il proprio Comune di residenza per andare a fare benzina dal suo distributore di fiducia: 533 euro di multa per lui. Si tratta una violazione riscontrata dalle donne e gli uomini della Polizia Metropolitana diretti dal Comandante Lucia Rea nel corso dei pattugliamenti per il rispetto dei divieti imposti dalle recenti disposizioni che hanno limitato ai soli casi di assoluta necessità, ai motivi di lavoro e di salute gli spostamenti delle persone per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, che proseguono senza sosta.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE