Sanificazione da Covid-19, Multy Services elimina tutte le impurità grazie all’ozono

L’ozono è il più potente disinfettante naturale attualmente conosciuto, raggiunge facilmente i punti più nascosti eliminando fino al 99,98% di impurità, inoltre grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in brevissimo tempo (variabile da pochi secondi a una manciata di minuti) qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre ad abbattere gli odori, anche quelli persistenti. Ad effettuare la sanificazione degli ambienti, pubblici così come privati, ci pensa Multy Services. Possono essere trattati contro il Covid-19 ed in piena garanzia delle disposizioni del Decreto: uffici, hotel, capannoni, attività commerciali e anche abitazioni.

L’ozono è inoltre estremamente efficace anche nel trattamento delle acque sia potabili che di altro tipo (centri termali, piscine, spa, ecc.) purificandole da qualsiasi contaminante biologico, chimico o minerale e rendendole straordinariamente cristalline. Questo gas naturale, si dimostra di gran lunga più efficace di qualsiasi prodotto naturale o di sintesi usato per gli stessi scopi. Inoltre è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino al un massimo di 20mila euro. Contatta Multy Services per un preventivo al numero 081 824 18 97 oppure scrivi una e-mail all’indirizzo info@multyservices.it