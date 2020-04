San Giuseppe Vesuviano, task force del sindaco: «Oggi decine di multati, le restrizioni restano»

«Forse qualcuno ritiene che le restrizioni siano terminate. Non è così. Già questa mattina la Polizia Municipale ha riscontrato diverse e gravissime assenze ingiustificate dalla propria abitazione». A dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Fino al 4 maggio rimane in vigore la normativa che consente di uscire di casa solo per comprovati motivi di salute, di assistenza a diversamente abili o di lavoro. Ho chiesto alla Polizia Municipale controlli più serrati. Sanzioni da 400 a 3000 euro. Mi dispiace, ma chi trasgredisce le regole va sanzionato. È in ballo la salute di tutti».

